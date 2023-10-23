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Суд Астаны прокомментировал задержание Марата Бекетаева

задержание Фото: gov.kz
Специализированный межрайонный следственный суд г. Астаны прокомментировал задержание бывшего министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, сообщает Zakon.kz.
"22 октября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Бекетаева М.", – говорится в сообщении.

Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным ведомства, "задержанный пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству".

При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного. Подробности по ссылке выше.

Позже Антикор все же подтвердил задержание Бекетаева.

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