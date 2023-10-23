Суд Астаны прокомментировал задержание Марата Бекетаева

Специализированный межрайонный следственный суд г. Астаны прокомментировал задержание бывшего министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, сообщает Zakon.kz.

"22 октября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Бекетаева М.", – говорится в сообщении.

Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным ведомства, "задержанный пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству".

При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного. Подробности по ссылке выше.

Позже Антикор все же подтвердил задержание Бекетаева.