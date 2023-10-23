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Законодательство РК

Антикор подтвердил задержание Бекетаева

Антикор подтвердил задержание Бекетаева Фото: primeminister.kz
Задержанным сотрудниками Агентства РК по противодействию коррупции бывшим министром юстиции Казахстана оказался Марат Бекетаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию 23 октября 2023 года подтвердили в пресс-службе Антикора.

"Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции М. Бекетаев", – говорится в ответе Антикоррупционной службы на официальный запрос Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу.

"Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в пресс-службе Антикора.

Марат Бекетаев занимал должность министра юстиции Казахстана с сентября 2016 года до января 2022 года. Позднее, 14 января, он был назначен советником премьер-министра РК. Почти через месяц, 12 февраля, стало известно, что в новой структуре аппарата правительства Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра.

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Бывшего министра юстиции задержал Антикор

21 октября 2023 года стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным ведомства, "задержанный пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству".

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Загадка имени: кого из экс-министров юстиции Казахстана задержал Антикор

При этом в Антикоре официально не называли имя бывшего министра юстиции, но некоторые источники уверенно идентифицировали задержанного. Подробности по ссылке выше.

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Антикор Антикор МЮ РК Бекетаев Марат Казахстан
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