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Сибирская язва в Карагандинской области: второго пациента перевели в реанимацию

Второго пациента с сибирской язвой в Карагандинской области перевели в реанимацию Фото: pixabay
Второго пациента из поселка Топар Карагандинской области, у которого диагностировали сибирскую язву, перевели в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области 27 октября, второй пациент с подтвержденным диагнозом "сибирская язва" находится в реанимации инфекционного центра. Еще один мужчина ранее скончался, состояние третьего пациента – средней тяжести.

"На данный момент на лечении находятся два пациента с подтвержденным диагнозом "сибирская язва". У пациента, которому 62 года, кожная форма заболевания, тяжелое течение. Его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастания объема отека. Второй пациент, 41 год, находится в найробоксированном отделении инфекционного центра в состоянии средней степени тяжести. Лечение получает в полном объеме", – сообщила Бибигуль Тулегенова, руководитель управления здравоохранения Карагандинской области.


В управлении напомнили, что 23 октября в приемный покой районной больницы Абайского района обратились пациенты с язвами на тыльной стороне руки. У них заподозрили сибирскую язву и перенаправили в инфекционный центр областной клинической больницы. Мужчина 1948 года рождения попал в реанимацию. Спасти его врачи не смогли, невзирая на все усилия.

О том, что вспышку сибирской язвы выявили в поселке Топар Карагандинской области, стало известно 26 октября. Источником заражения стал бычок с частного подворья, его тушу утилизируют. Диагноз "сибирская язва" подтвердился у трех человек, еще два человека под наблюдением врачей. Выявлено 30 контактных лиц. В поселке ввели экстренный карантин.

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