Мужчину до смерти избили около ресто-бара в Шымкенте

В Шымкенте 26 октября около ресто-бара "GQ style" до смерти избили мужчину, сообщает Zakon.kz.

По информации OTYRAR, подозреваемый в жестоком преступлении напал на 54-летнего мужчину около ресто-бара "GQ style" в 18:00. Он наносил удары ногами по голове.

На место прибыла скорая помощь, однако врачи не смогли помочь пострадавшему. От полученных травм он скончался.

Ведется поиск подозреваемого в убийстве.

Ранее в Шымкенте мужчину избили до смерти из-за ревности. Подозреваемого задержали по горячим следам.