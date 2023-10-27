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В Актау снова травили клопов в квартире: трое детей попали в больницу

В Актау снова травили клопов в квартире: дети попали в больницу Фото: Zakon.kz
Жителей одного из домов в Актау ночью пришлось эвакуировать из своих квартир. Соседи потравили клопов и ушли, закрыв дверь, передает Zakon.kz.

Дым из одной квартиры проник в квартиру этажом выше.

"Детей начало рвать, но вовремя вызвали скорую помощь. Детей увезли в больницу. Был сильный запах аммиака. Неужели случай, который произошел всего несколько дней назад, ничему людей не научил?" – говорит одна из жительниц дома.

В больницу попали трое детей. Двоих после осмотра отпустили домой. Одного ребенка госпитализировали в отделение педиатрии, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что жильцы использовали серные шашки. Всего по квартире разложили три таких шашки. При горении они выделяют сероводород и аммиак.

"Шашки вывезены и утилизированы. Соседям было предложено временное жилье, однако они все отказались покидать квартиры".Главный санитарный врач Актау Асима Жарылгасова

22 октября 2023 года стало известно о смерти двух детей в Актау в результате отравления. Оказалось, что соседка решила самостоятельно избавиться от клопов и тараканов. Женщина оставила дома более 30 таблеток для дезинсекции и покинула квартиру, не предупредив соседей, которые жили этажом выше.

Дети почувствовали недомогание вечером, утром двое из них скончались, еще двое были госпитализированы в больницу. Через четыре дня пострадавших выписали.

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