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Смерть после травли клопов: в Актау осудили женщину, по чьей вине погибли дети

Смертельная травля клопов: в Актау женщину осудили за случайное отравление соседских детей Фото: pixabay
18 января в Актауском городском суде огласили приговор женщине, которая решила потравить клопов в квартире и случайно отравила двоих детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла 21 октября 2023 года. Одна из жительниц Актау обработала квартиру средством от клопов неизвестного происхождения, которое купила на рынке в Алматы. Пары аммиака, которые поднялись в квартиру соседей этажом выше, вызвали отравление жильцов.

В итоге погибли два ребенка – в возрасте 10 месяцев и двух лет. Детям стало плохо, к ним вызвали "скорую помощь", но спасти их врачи не успели. Еще двух детей из того же дома с отравлением доставили в больницу.

18 января суд вынес обвиняемой приговор. Владелицу квартиры признали виновной по ст. 304, ч. 3 "Нарушение санитарных правил или норм гигиены, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении минимальной безопасности.

Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что обвиняемая оставила в своей квартире более 30 шашек со средством против насекомых и ушла, не предупредив о возможной опасности соседей сверху.

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