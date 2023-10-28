Водитель автобуса в Экибастузе сбил пешехода на остановке и скрылся
Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
26 октября водитель маршрутного автобуса Zhong Tong на остановке наехал на женщину, которая находилась перед автобусом на улице. После ДТП мужчина оставил место происшествия, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, полиция города начала досудебное расследование в отношении водителя по ч. 2 ст. 345 УК РК.
"Женщину с травмами госпитализировали в больницу, а автобус водворили на специальную штрафную стоянку", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
По информации ведомства, назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что смертельный наезд произошел в микрорайоне Теректы города Алматы по улице Орталык, перед улицей Жеренкова.
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