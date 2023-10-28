Водитель автобуса в Экибастузе сбил пешехода на остановке и скрылся

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

26 октября водитель маршрутного автобуса Zhong Tong на остановке наехал на женщину, которая находилась перед автобусом на улице. После ДТП мужчина оставил место происшествия, сообщает Zakon.kz.

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