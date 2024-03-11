В Семее водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

9 марта около 17:45 на нерегулируемом пешеходным переходе по улице Каржаубайулы водитель сбил 31-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Мужчину с различными травмами госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП Абайской области, на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили обломки кузова, по которому удалось установить скрывшуюся автомашину. Ей оказалась Toyota Estima, принадлежащая 20-летнему жителю областного центра.

Водителя доставили в полицию, где вскоре он признался в наезде на пешехода и последующем оставлении места ДТП.



"Расследование по факту наезда на пешехода находится на особом контроле Департамента полиции. Водитель уже привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Автомашина в тот же день была помещена на спецстоянку. По факту получения телесных повреждений будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт взят на особый контроль", – рассказал начальник ДП области Абай Бекторе Султан.

Ранее сообщалось, что приговор ужесточили жителю Уральска за ДТП, после которого девочка-подросток осталась инвалидом.

