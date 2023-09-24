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Отряд МЧС спас потерявшихся в горах Алматы подростков

спасение Фото: gov.kz
Двух подростков, потерявшихся в горах Заилийского Алатау, спасли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

23 сентября в 20:10 в дежурно-диспетчерское отделение республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС поступило сообщение от двух подростков о том, что они потерялись в горах Заилийского Алатау. На поиски отправилась оперативная группа спасателей.

"К счастью, связь с пострадавшими была, подростки смогли укрыться в одной из горных хижин, предназначенных для спасения туристов, в районе пика Кумбель. Спасатели дошли до подростков в 3:38. Так как в горах было много снега, одежда у юношей промокла. Спасатели дали им теплые носки, высушили одежду и в 5:20 приступили к спуску". МЧС РК

По словам спасателей, подростки пробыли в горах более 9 часов.

спасение

Фото: gov.kz

Выяснилось, что юные туристы пошли по маршруту Кок-Жайляу – Три Брата – Кумбель и оттуда уже начали спуск в ущелье Горельник. Но, как бывает, не рассчитали время, световой день закончился, и ребята решили поторопиться и сократить дорогу. Свернули с дороги и потерялись. Подростки приняли правильное решение: сразу же позвонили спасателям и укрылись в специальном горном домике.

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