Спецоперации МВД “Карасора": изъято 250 кг наркотиков, 125 преступников задержано

В МВД сообщили, что в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Астана прошла спецоперация по задержке лидеров наркогруппировок, передает Zakon.kz

Как выяснилось, всего задержано 125 преступников. Изъято 250 кг наркотиков, в том числе 238 кг марихуаны, 2 кг гашиша и 10 кг синтетики.

Как сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов всем фактам начаты досудебные производства.

"За вышеуказанные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - подчеркнул Кусаинов.

По его данным всего с начала года органами внутренних дел пресечено 6 217 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято 32,5 тонны различных наркотиков, в том числе 5,8 тонн марихуаны, 62 кг героина, 270 кг синтетических наркотиков. Пресечена деятельность 12 организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, в том числе трех транснациональных. Задержано 14 лидеров и 52 участника наркогруппировок, в числе которых есть иностранные граждане. Ликвидировано 40 нарколабораторий.

Ранее в МВД рассказали где и как уничтожают изъятые наркотики в Казахстане.