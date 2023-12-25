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Законодательство РК

В МВД рассказали о 150 кг изъятых наркотиков

В МВД рассказали о 150 кг изъятых наркотиков Фото: polisia.kz
В Казахстане только за вторую декаду декабря изъяли более 150 кг различных наркотических средств. Об этом сообщили в МВД РК, передает Zakon.kz

Как рассказали в ведомстве, в Жамбылской области задержан житель города Шу, у которого в скотном сарае обнаружены полипропиленовые мешки с марихуаной общим весом 111 кг и гашиш общим весом 3 кг, а также незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра. Подозреваемый намеревался сбыть наркотики в Алматы.

В поселке Покровка Алматинской области задержана 37-летняя местная жительница, у которой изъято синтетическое вещество мефедрон общим весом 61 грамм.

Столичными полицейскими задержан астанчанин. У мужчины изъят 153 грамма мефедрона. В Актау задержан ранее судимый горожанин, у которого при личном досмотре и в арендуемой квартире изъяты психотропные синтетические вещества общим весом 225 граммов.

Как пояснили в МВД нарушителям теперь грозит наказание от 5 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о задержаниях с изъятием больших партий наркотиков в ноябре. Всего с начала прошлого месяца изъяли более 200 кг наркотиков, задержаны 160 человек.

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Елена Вебер
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