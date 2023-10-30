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72-летняя женщина погибла при пожаре во время блэкаута в Астане

Пожилая женщина погибла при пожаре во время блэкаута в Астане Фото: Zakon.kz
Пожилая женщина погибла во время пожара, произошедшего во время масштабного отключения электроснабжения в Астане. В городском акимате отметили, что возгорание не связано с блэкаутом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Астаны, в 0:22 30 октября на пульт дежурного поступила информация о пожаре в одном из домов по ул. Манаса. В течение минуты пожарные расчеты ДЧС Астаны выехали по указанному адресу.

Прибыв на место инцидента, пожарные выяснили, что на первом этаже пятиэтажки загорелись домашние вещи и мебель. Огонь охватил площадь в 18 м². Возгорание ликвидировали в 0:44. С верхних этажей здания эвакуировали 51 жильца, в том числе 14 детей.


"На месте пожара обнаружили тело погибшей женщины 1951 года рождения. В тушении пожара задействовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС Астаны. Причину возникновения пожара устанавливают", – отметили в столичном ДЧС.

В акимате Астаны подчеркнули, что возникновение пожара, унесшего жизнь пожилой женщины, не связано с отключением электроснабжения в столице вечером и ночью 30 октября.

Ранее на брифинге в РСК Астаны первый заместитель акима города Нурлан Нуркенов заявил, что не считает масштабное отключение света следствием системных проблем в энергетической отрасли.

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