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Женщина погибла в пожаре в элитном районе Астаны

Женщина погибла в пожаре в элитном районе Астаны Фото: pixabay
Пожар произошел в квартире жилого дома в Астане, погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, пожар произошел в воскресенье, 18 февраля, в 15:48 в микрорайоне Акбулак-3.

"В квартире на четвертом этаже произошло загорание на предварительной площади 20 кв. м. Пожар ликвидирован в 16:26. В квартире обнаружено тело женщины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работали 13 человек личного состава и три техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.

Ранее в МЧС РК сообщили о пожаре в ангаре станции технического обслуживания в Петропавловске. Эвакуировано пять автомобилей.

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Диана Абдуллаева
Астана
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