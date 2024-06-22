Четыре человека погибли в жуткой аварии на трассе в ЗКО

Два автомобиля 22 июня столкнулись на трассе в Западно-Казахстанской области. В результате аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный портал "Мой город" со ссылкой на областной Департамент полиции, ДТП произошло утром на автодороге Самара – Шымкент, недалеко от поселка Косколь Каратобинского района.

"43-летний водитель "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой "Мазда". В результате ДТП оба водителя и два пассажира скончались на месте. Еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось о другой смертельной аварии. 20 июня около 20:00 по проспекту Есенберлина в районе железнодорожного моста города Усть-Каменогорска произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей марки КАМАЗ и Geely пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водитель с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.