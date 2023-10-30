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Почти три миллиона тенге украли у пенсионерки в Костанайской области

Почти три млн тенге украли у пенсионерки в Костанайской области Фото: pixabay
Пенсионерка из Костанайской области меняла фильтры очистки воды в квартире. Двое работников приходили к ней домой и убедились в том, что она проживает одна. Один из них присвоил себе почти три миллиона тенге с депозита пожилой женщины, сообщает Zakon.kz.

66-летняя пенсионерка заявила, что с ее депозита украли 2 млн 800 тысяч тенге.

Как оказалось, домохозяйка меняла фильтры очистки воды в квартире. Двое работников несколько раз приходили к ней домой и убедились в том, что она проживает одна.

Они предложили установить приложение банка на свой телефон для проведения оплаты. Женщина выполнила просьбу и передала им свое удостоверение личности. Тогда один из мастеров прошел верификацию и перевел деньги с депозита на счета своих знакомых. Пропажу денег пенсионерка обнаружила только через несколько дней при обращении в ЦОН.

"Раскрытием данного преступления занялось специальное подразделение полиции "Cyber pol" области. Стражи порядка установили 28-летнего жителя Федоровского района. К тому времени он успел потратить похищенные деньги, купив дорогие вещи и телефон", – отметили в полиции.

Также установлено, что злоумышленник ранее привлекался к ответственности за мошенничество. Начато досудебное расследование, предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК.

Ранее заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Рустем Дюсетаев рассказал о схемах, которые онлайн-мошенники используют против казахстанцев.

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Костанайская область
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