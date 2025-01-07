Пенсионерка в Жамбылской области оказалась запертой в своей квартире
Фото: пресс-служба МЧС РК
В одной из квартир многоэтажного жилого дома города Тараз захлопнулась дверь и внутри осталась пожилая женщина, сообщает Zakon.kz.
Информация об инциденте поступила по номеру 112, передает пресс-служба МЧС страны. Спасатели установили лестницу и проникнув в квартиру открыли дверь ожидавшим в подъезде многочисленным родственникам.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Просим не оставлять без присмотра детей и пожилых людей".Пресс-служба МЧС РК
Днями ранее в Костанайской области Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей с Новым годом.
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