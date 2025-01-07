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Происшествия

Пенсионерка в Жамбылской области оказалась запертой в своей квартире

Тараз, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 06:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
В одной из квартир многоэтажного жилого дома города Тараз захлопнулась дверь и внутри осталась пожилая женщина, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте поступила по номеру 112, передает пресс-служба МЧС страны. Спасатели установили лестницу и проникнув в квартиру открыли дверь ожидавшим в подъезде многочисленным родственникам.

Спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 06:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Просим не оставлять без присмотра детей и пожилых людей".Пресс-служба МЧС РК

Днями ранее в Костанайской области Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей с Новым годом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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