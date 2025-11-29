#АЭС в Казахстане
Происшествия

Организаторов подпольной нарколаборатории осудили в Акмолинской области

Организаторов подпольной нарколаборатории осудили в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 12:22 Фото: pixabay
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим подпольное производство синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, весной 2024 года житель Астаны приобрел четыре бочки с прекурсорами и решил развернуть незаконное изготовление психотропных веществ на территории региона. Спустя несколько месяцев привлек к преступной схеме своего знакомого.

"Осенью прошлого года фигуранты активно изучали методы синтеза психотропных веществ, подбирали технологические схемы, оформляли заказы на необходимое оборудование через интернет-магазины и маркетплейсы. В качестве места для будущей лаборатории организатор выбрал подвал собственного дома в Астане. С февраля по май 2025 года мужчины закупили химические реактивы, реакционные сосуды, холодильное оборудование и другие приспособления, намереваясь запустить производство в мае".ДП Акмолинской области

Преступные планы разрушили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности. 27 мая 2025 года в Астане лаборатория была ликвидирована, а ее организаторы задержаны.

Также следствие установило, что второй подсудимый в селе Талапкер Целиноградского района оборудовал фитолабораторию. В специально сооруженном фитобоксе он разместил оборудование, закупил семена каннабиса и планировал выращивать наркотикосодержащие растения для последующей переработки.

Расследование продолжалось несколько месяцев. Полицейские установили все обстоятельства дела и собрали необходимые доказательства.

Накануне суд огласил приговор: один подсудимый получил пять лет семь месяцев лишения свободы, второй – семь лет шесть месяцев. Наказание оба будут отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Генпрокуратура отчиталась о результатах борьбы с наркопреступностью в Казахстане. За наркопреступления к уголовной ответственности привлечено 4884 лица, включая 58 несовершеннолетних. Пресечена деятельность 15 организованных преступных групп.

