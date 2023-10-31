Подросток подставила подругу, "заминировав" торговый центр в Караганде

14-летняя девочка "заминировала" крупный торговый центр в Караганде. Как оказалось, она пошла на такой поступок из-за ссоры с подругой, сообщает Zakon.kz.

Изначально письмо о заложенном в ТРЦ "City Mall" взрывном устройстве поступило на электронную почту областного акимата.

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, в письме девочка написала номер подруги и потребовала выкуп.

"На место оперативно прибыли экстренные службы. Из торгового дома эвакуировали более 200 человек. В ходе проверки в здании никакой взрывчатки обнаружено не было". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Полицейские установили личность подозреваемой, лжетеррористкой оказалась 14-летняя школьница.

"Однако в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что ложное сообщение из-за ссоры накануне отправила ее ровесница". Пресс-служба ДП Карагандинской области

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В сентябре сообщалось, что в Жетысуской области "заминировали" сельскую школу. По итогам проверки никаких взрывных устройств на территории школы не обнаружили. Возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).