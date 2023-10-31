Газовоз вспыхнул в Жамбылской области

31 октября в 16:22 в Центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре газовоза КАМАЗ в селе Сарыкемер Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДЧС региона, на место происшествия незамедлительно направлены силы и средства подразделения департамента в количестве 33 человека личного состава и 9 единиц техники.





"Усилиямия огнеборцев пожар локализован в 20:49, а ликвидирован в 21:34. Жертв и пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. Причина и ущерб пожара устанавливаются". Пресс-служба ДЧС Жамбылской области

Департамент по ЧС Жамбылской области призывает жителей области и города строго соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября на 43 километре трассы Актау – Жанаозен. На дороге столкнулись четыре автомобиля: КАМАЗ, Volkswagen Sharan, Lada и "ГАЗ 330253".

