Газовоз вспыхнул в Астане на глазах у очевидцев

В районе Байконыр города Астаны произошло возгорание газовоза. Пожар возник на улице Ондирис, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, на момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение транспортного средства, огонь также распространился на сухую траву.

Пожарным удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

Известно, что во время инцидента никто не пострадал.

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