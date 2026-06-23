Газовоз вспыхнул в Астане на глазах у очевидцев
Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Байконыр города Астаны произошло возгорание газовоза. Пожар возник на улице Ондирис, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС РК, на момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение транспортного средства, огонь также распространился на сухую траву.
Пожарным удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать возгорание.
Известно, что во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что два человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Алматы.
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