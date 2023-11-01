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Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека Фото: Zakon.kz
В ночь на 1 ноября под развязкой по улице Саина на пересечении с Жубанова водитель минивэна на полном ходу врезался в припаркованную легковушку, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по улице Саина в северном направлении. Водитель Hyundai Accent из-за неполадок в автомобиле остановился под дорожной развязкой на пересечении с улицей Жубанова.


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Попутно следовавший сзади автомобиль Toyota Estima врезался в припаркованный легковой автомобиль на полной скорости. По всей видимости, водитель минивэна поздно заметил стоящий Hyundai Accent.


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Водитель припаркованного авто был в момент столкновения в салоне и, по видимому, не был пристегнут. В результате аварии он получил травму головы.


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи госпитализировали водителя легковушки.


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz


Позднее стало плохо пассажирке Toyota Estima. Для нее также вызвали карету скорой помощи, врачи увезли пострадавшую в больницу для обследования.


Минивэн врезался в припаркованный автомобиль в центре Алматы. Пострадали два человека

Фото: Zakon.kz

Ранее крупная авария произошла на трассе в Западно-Казахстанской области. Три человека погибли и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия.

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