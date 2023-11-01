Водитель водовоза предотвратил взрыв машины на дороге в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы водитель частного водовоза предотвратил взрыв Daewoo Nexia. Инцидент произошел 31 октября в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании машины поступило в 13:07. Пожарные прибыли на место происшествие спустя 10 минут.
"Моторный отсек и салон машины были охвачены пламенем. У Daewoo Nexia был полный бак бензина и емкость ГБО, установленная в багажнике. Незамедлительно на тушение и охлаждение кузова горящего автомобиля был подан пенный ствол. Полностью загорание ликвидировано в 13:26".Пресс-служба ДЧС Алматы
В департаменте уточнили, что, к счастью, жертв и пострадавших нет.
"До прибытия пожарных подразделений водитель частного водовоза 29-летний Калиханов Магжан стал очевидцем инцидента с загоревшейся машиной. Он бросился на помощь, начал тушить охваченную пламенем Daewoo Nexia, тем самым помог избежать полного уничтожения и взрыва машины от перегрева. Тушить Магжану помогали еще два очевидца".Пресс-служба ДЧС Алматы
Водитель водовоза, фото: gov.kz
Водитель, управлявший загоревшимся автомобилем, рассказал, что сначала дым пошел из-под капота, но как только он его открыл – вспыхнуло пламя.
"Он растерялся, однако успел набрать диспетчеров "101". По его словам, бензобак и ГБО были заправлены максимально, если бы пламя охватило всю машину 2012 года выпуска, могли бы быть трагические последствия".Пресс-служба ДЧС Алматы
В связи с этим происшествием ДЧС Алматы напоминает о первоочередных действиях в случае возникновения пожара в движущейся автомашине:
- остановитесь;
- выключите зажигание и достаньте ключ из замка;
- включите нейтральную, зажмите стояночный тормоз;
- покиньте салон вместе с пассажирами;
- позвоните по номеру "101";
- если идет густой дым, не распахивайте капот;
- сбивайте пламя, направив раструб огнетушителя в щель между капотом и решеткой радиатора;
- если сбили пламя, откройте капот и потушите пламя полностью;
- отсоедините ("перекусите") клеммы.
24 октября 2023 года стало известно об аналогичном случае. Тогда на дороге в городе сгорел мопед.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript