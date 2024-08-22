Взрыв АЗС в Алматы не допустили городские спасатели

22 августа пожарные города Алматы предотвратили пожар возможный взрыв АЗС "Газпромнефть" в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

По прибытии на место происшествия ими установлено горение открытым пламенем автомобиля марки Toyota Highlander. Огонь успел перейти на газовую колонку, которая оплавилась от теплового воздействия. Создалась угроза взрыва газового надземного резервуара объемом пять кубометров.

В результате оперативных действий 10 сотрудников ДЧС проведена проливка и охлаждение газового оборудования и резервуара. Пострадавших нет.

В Казахстане изменили некоторые нормы правил пожарной безопасности.