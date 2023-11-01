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"Целовал в губы". Охранника арестовали за домогательства к шестикласснице в Алматы

"Целовал в губы". Охранника арестовали за домогательства к шестикласснице в Алматы Фото: zakon.kz
В Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки. Родители обратились с заявлением в полицию. Подозреваемого уже уволили, а учителя и администрация школы получили выговор, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеру наблюдения. Пожилой мужчина передал шестикласснице задание. В какой-то момент начал ее обнимать и целовать. Как выяснилось, 62-летний сторож был пьян. Испуганная девочка сумела вырваться и сразу позвонила дедушке, сообщает телеканал КТК. 


"Охранник на тот момент был пьяный. В очень сильном опьянении. Потом он передал ей документы, схватил за руку и начал целовать. Она отталкивалась. Она плакала. Она часто умывалась, истерила. Потом на следующий день она говорит: "Мама, ты меня не целуй больше", – рассказала мама девочки. 

Мать ребенка заявила, что администрация школы пыталась загладить вину. Якобы в обмен на молчание предлагали путевку в санаторий.

Руководитель учебного заведения уверяет, после этого инцидента она уволила сторожа. Ее заместитель и один из учителей получили выговор.

Мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. За хулиганство охранника арестовали на 15 суток. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".

"Управлением полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 124, часть 1 УК РК. Назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Фигурант подвергнут решением суда административному аресту сроком на 15 суток", – прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек. 

2 октября стало известно, что первоклассника изнасиловали в частной школе Алматы. Об этом заявила его мама.

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