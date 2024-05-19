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На два месяца арестовали охранника, который домогался школьницы в Актау

Полиция, подозреваемый, задержание, наручники , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 19:22 Фото: phxere
В Актау бывшего охранника учебного заведения, который домогался 10-летней ученицы, арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан с санкции суда на два месяца и водворен в следственный изолятор. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – заявили в полиции.

14 мая стало известно, что охранника задержали по подозрению в домогательствах.

В самой школе подтвердили данный факт и сообщили, что он произошел в воскресенье, 12 мая. Охранника сразу же задержали. Его действия зафиксированы камерой видеонаблюдения. На охранное агентство подали иск в суд.

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