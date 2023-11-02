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Массовая драка в Актау: подростков до суда отпустили под подписку о невыезде

Массовая драка в Актау: подростков до суда отпустили под подписку о невыезде Фото: zakon.kz
Шестерых подростков, которых взяли под арест после массовой драки в Актау, отпустили под подписку о невыезде. В полиции региона обеспокоены количеством правонарушений со стороны несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Массовая драка между подростками двух микрорайонов произошла в ночь на 27 октября. В полицию доставили 76 подозреваемых в возрасте от 15 до 18 лет. Шестерых поместили в изолятор временного содержания. После отпустили домой. Под подпиской о невыезде они будут ждать суда по делу о хулиганстве, сообщает телеканал "Астана". 

"Вчерашние 17-18 летние подростки, совершившие правонарушение, не щадят друг друга, используют оружие, бросают бутылки. Но, когда речь идет о защите Родины, убегают и не идут в армию", – прокомментировал начальник ДП Мангистауской области Аян Дуйсембаев.

На учете полиции состоит 165 мангистауских подростков, еще 250 значатся во внутришкольных списках. Кроме этого, с начала года в следственном изоляторе ДУИС по Мангистауской области содержались трое несовершеннолетних за хулиганство и изнасилование. После приговора суда их этапировали в исправительные учреждения Алматы и Атырау.

27 октября 2023 года около 23:00 в ходе мониторинга социальных сетей полицейские увидели видеоролик, на котором группа подростков устроили драку на дороге между 28 и 27 микрорайонами Актау, совершив хулиганские действия, бросали в друг друга камни и бутылки. 

На родителей 56 несовершеннолетних составлены административные протокола по статье 442 КоАП РК. Также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК, шесть подростков были помещены в изолятор временного содержания.

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