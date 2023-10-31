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Массовая разборка подростков в Актау: шестерых поместили в ИВС

в Актау задержали подростков Фото: Zakon.kz
27 октября 2023 года около 23:00 в ходе мониторинга социальных сетей полицейские увидели видеоролик, на котором группа подростков устроили драку на дороге между 28 и 27 микрорайонами г. Актау, совершив хулиганские действия, бросали в друг друга камни и бутылки, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выехал наряд сотрудников полиции, в Управление полиции г. Актау доставлены 76 человек в возрасте от 15 до 18 лет.

На родителей 56 несовершеннолетних составлены административные протокола по статье 442 КоАП РК. Также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК, 6 подростков помещены в изолятор временного содержания.

"Уважаемые жители Мангистауской области! Уважаемые родители! Просим уделять пристальное внимание воспитанию детей и осуществлять ежедневный надзор в направлении недопущения нарушений со стороны несовершеннолетних". Пресс-служба ДП Мангистауской области


Ранее сообщалось, что 76 подростков задержали после массовой драки в Актау.

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