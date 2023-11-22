Самодельный кастет, наркотики и оружие нашли полицейские у жезказганца

В рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники УБОП ДП области задержали 30-летнего жителя города Жезказган, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, во время обыска дома подозреваемого обнаружено около 6 кг высушенной марихуаны, незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное ружье, пять патронов и самодельный кастет.

"Подозреваемый водворен в ИВС. Досудебное расследование проводится по ст. 287, 296 УК РК", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков.