Самодельный кастет, наркотики и оружие нашли полицейские у жезказганца
Фото: polisia.kz
В рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники УБОП ДП области задержали 30-летнего жителя города Жезказган, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, во время обыска дома подозреваемого обнаружено около 6 кг высушенной марихуаны, незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное ружье, пять патронов и самодельный кастет.
"Подозреваемый водворен в ИВС. Досудебное расследование проводится по ст. 287, 296 УК РК", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Ранее сообщалось, что в Алматы найдена нарколаборатория и изъято 800 грамм наркотиков.
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