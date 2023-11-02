Домогательства охранника к шестикласснице в Алматы: директора школы уволили

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал о ходе расследования случая домогательства охранника к ученице шестого класса одной из школ в Алматы, передает Zakon.kz.

Инцидент в алматинской школе №160, где нетрезвый охранник приставал к 11-летней девочке, глава Минпросвещения прокомментировал на брифинге в СЦК 2 ноября 2023 года.

"По моей информации, директор школы №160 освобождена от занимаемой должности". Гани Бейсембаев

Министр заявил, что со стороны Управления образования Алматы "приняты меры" в отношении руководства школы, сейчас по инциденту с домогательствами идет расследование. В нем участвуют представители комитета по охране прав ребенка.

"Каждый раз, когда мы видим такие факты, однозначно комитет по охране прав детей немедленно выезжает, вместе с соответствующими органами участвует в расследовании. Работа ведется не только в данной школе. По каждому случаю сразу оперативно проводится соответствующее совещание и во всех других школах сразу же усиливается контроль" Гани Бейсембаев

О факте домогательства нетрезвого пожилого охранника к школьнице стало известно 1 ноября 2023 года. Охранник был арестован на 15 суток.