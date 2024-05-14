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Школьного охранника задержали по подозрению в домогательствах к ученице в Актау

Школьного охранника задержали по подозрению в домогательствах к ученице в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 20:33 Фото: phxere
В Актау домогательства к ученице в одной из школ зафиксировала камера видеонаблюдения, задержан охранник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 14 мая местное издание lada.kz, сначала информация о домогательствах распространилась в мессенджере WhatsApp.

"В распространяемом аудиосообщении говорится, что во дворе школы №10 в выходной день играли несовершеннолетние девочки и охранник подозвал одну из них на крыльцо. А затем завел ее за стойку охраны и начал трогать. Девочка смогла вырваться", – говорится в сообщении.  

Отмечается, что мать пострадавшей девочки обратилась с заявлением в полицию.

В самой школе подтвердили данный факт и сообщили, что он произошел в воскресенье, 12 мая. Охранника сразу же задержали. Его действия зафиксированы камерой видеонаблюдения. На охранное агенство подан иск в суд.

В департаменте полиции региона сообщили, что  подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области приговорил пожилого мужчину к восьми годам лишения свободы за развратные действия в отношении малолетних. 

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