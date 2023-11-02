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Полиция Алматинской области опровергла информацию об изнасиловании пятилетней девочки

Полиция Алматинской области опровергла информацию об изнасиловании пятилетней девочки Фото: pixabay
31 октября 2023 года общественница Дина Тансари обратилась к Министерству внутренних дел Казахстана с просьбой разобраться в ситуации. По ее словам, к ней поступило анонимное обращение, сообщает Zakon.kz.

В этом сообщении было сказано о пятилетней девочке, которую доставили в Детскую клиническую больницу Алматинской области с подозрениями на изнасилование. Также отмечено, что ребенок был после дорожно-транспортного происшествия.

На обращение Тансари отреагировали полицейские региона.

В ведомстве уточнили, что сотрудники незамедлительно выехали в больницу и проверили указанные обстоятельства.

"В настоящее время в отделении травматологии с мамой находятся на лечении двое детей (5 и 7 лет). Дети были доставлены в больницу 28 октября после ДТП. Факт насильственных действий, совершенных в отношении детей, мать категорически отрицает".Пресс-служба ДП Алматинской области

Кроме того, врачи не нашли каких-либо повреждений, характерных действиям сексуального характера.

"Вместе с тем сообщаем, что других заявлений и обращений по указанному в публикации факту в территориальные подразделения ДП Алматинской области не поступало".Пресс-служба ДП Алматинской области

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