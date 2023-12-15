Штрафы и лишение свободы: МВД сделало важное заявление

15 декабря 2023 года Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к общественности с просьбой сообщать о незаконной вырубке елок, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что защитить хвойные деревья от незаконной вырубки – одна из задач полиции в предновогодние дни.

Так, с 15 декабря МВД запущена акция "Ель", направленная на выявление и пресечение экологических правонарушений.

Во время акции сотрудники природоохранной полиции проведут рейды по лесным массивам. В них также примут участие представители инспекции лесного хозяйства и животного мира. Полицейские предупреждают, что за незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отмечено, что за нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 до 150 МРП.

"Если противоправными действиями причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП до 10 лет лишения свободы. Также если вы оказались свидетелем незаконной продажи или перевозки елок, или иных хвойных деревьев, стражи порядка просят сообщать об этом по телефону "102". Пресс-служба МВД РК

6 декабря 2023 года казахстанцам уже напоминали о штрафах за срубленную живую елку.