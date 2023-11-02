Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Алматы
Смертельная авария произошла в ночь на 2 ноября по улице Бухтарминская, в нескольких метрах от пересечения с Майлина.
Фото: Zakon.kz
Участок дороги, где произошло ДТП не освещен, видимость плохая из-за не работающих фонарей.
Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter двигался в западном направлении по Бухтарминской, когда на проезжую часть выбежал пешеход. Перейти дорогу мужчина пытался в неположенном для этого месте.
Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля пытался избежать столкновения с пешеходом и принял рулем резко вправо. Однако маневр не принес результатов и наезд произошел.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Пострадавший мужчина 1976 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Резкий маневр водителя микроавтобуса привел к тому, что автомобиль вылетел с проезжей части на широкий газон, где машина снесла мачту освещения.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте работают дознаватели и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее два человека пострадали в аварии с припаркованным автомобилем, в который на высокой скорости врезался минивэн.