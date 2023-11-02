Голый мужчина испугал посетителей столичного магазина
Фото: Zakon.kz
На канал 102 поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре ходит обнаженный мужчина. Стражи порядка немедленно выехали на место, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП города, нарушитель порядка был остановлен сотрудниками службы безопасности.
"Патрульными полицейскими установлена его личность. 28-летний мужчина передан медицинским работникам".Пресс-служба ДП города Астаны
Отметим, что инцидент был снят на камеру видеонаблюдения. Кадры распространились в Сети.
Ранее, в августе, казахстанцы обсуждали погоню полицейских за голым мужчиной.
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