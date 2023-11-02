Голый мужчина испугал посетителей столичного магазина

Фото: Zakon.kz

На канал 102 поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре ходит обнаженный мужчина. Стражи порядка немедленно выехали на место, сообщает Zakon.kz.

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