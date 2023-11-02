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Голый мужчина испугал посетителей столичного магазина

рация Фото: Zakon.kz
На канал 102 поступило сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре ходит обнаженный мужчина. Стражи порядка немедленно выехали на место, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, нарушитель порядка был остановлен сотрудниками службы безопасности.

"Патрульными полицейскими установлена его личность. 28-летний мужчина передан медицинским работникам".Пресс-служба ДП города Астаны

Отметим, что инцидент был снят на камеру видеонаблюдения. Кадры распространились в Сети.

Ранее, в августе, казахстанцы обсуждали погоню полицейских за голым мужчиной.

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