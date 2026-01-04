Почему эвакуировали посетителей популярного торгового центра в Таразе
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
4 января в 17:15 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре Mart города Тараза, сообщает Zakon.kz.
На место выехали сотрудники ДП Жамбылской области и других экстренных служб.
"В настоящее время идет обследование здания торгового центра. Посетители и работники эвакуированы. После окончания проверочных мероприятий работа торгового центра продолжится в штатном режиме", – рассказали в ведомстве.
Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан не поддаваться панике, доверять исключительно официальным источникам информации и с пониманием относиться к временным ограничительным мерам.
Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудники городского департамента полиции (ДП) задержали школьников за ложное сообщение о минировании.
