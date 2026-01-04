#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Происшествия

Почему эвакуировали посетителей популярного торгового центра в Таразе

Работа ТЦ Mart в Таразе временно приостановлена из-за проверки, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 19:31 Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
4 января в 17:15 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торговом центре Mart города Тараза, сообщает Zakon.kz.

На место выехали сотрудники ДП Жамбылской области и других экстренных служб.

"В настоящее время идет обследование здания торгового центра. Посетители и работники эвакуированы. После окончания проверочных мероприятий работа торгового центра продолжится в штатном режиме", – рассказали в ведомстве.

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан не поддаваться панике, доверять исключительно официальным источникам информации и с пониманием относиться к временным ограничительным мерам.

Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудники городского департамента полиции (ДП) задержали школьников за ложное сообщение о минировании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Людей экстренно эвакуировали из торгового центра в Таразе
19:23, 15 февраля 2025
Людей экстренно эвакуировали из торгового центра в Таразе
В Таразе эвакуировали посетителей ТЦ после сообщения об угрозе взрыва
22:47, 14 июня 2023
В Таразе эвакуировали посетителей ТЦ после сообщения об угрозе взрыва
Из алматинского ТРЦ экстренно эвакуировали посетителей
17:46, 28 августа 2023
Из алматинского ТРЦ экстренно эвакуировали посетителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: