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Жителей алматинского ЖК напугал дым на крыше

zakon.kz Фото: zakon.kz
4 ноября алматинские пожарные выехали по повышенному рангу на сообщение о задымлении кровли ЖК "SAKURA" в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Приехавшие пожарные обнаружили, что открытого огня на крыше дома не было.

"По прибытии, развернуты пожарные автолестницы введены пожарные стволы, звеньями ГЗДС обнаружено задымление от утеплителя между техническим этажом (выше 7-го) и кровлей. Повышенному рангу вызова дан отбой".

На месте работают первые прибывшие подразделения, угрозы жильцам, по словам ДЧС, нет. Пожарные пожаловались на то, что заставленные частные автомобили мешали добраться спецтехнике.

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Локализация достигнута в 13:23, в 13:30 загорание ликвидировали. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций. На место происшествия было направлено 20 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Алматы.

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