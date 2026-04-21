Сильный дым в торговом доме напугал жителей Тараза

21 апреля в 19:52 на пульт 112 ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о задымлении в торговом доме ИРС города Тараза, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства Департамента по ЧС.

"По прибытии было установлено, что произошло короткое замыкание электрических проводов вытяжки в уборной комнате на втором этаже. До прибытия подразделений ДЧС 10 человек (персонал ТД) эвакуировались самостоятельно", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Как уточняется, дым проветрили. Во время инцидента никто не пострадал.

