Происшествия

Спасти жизнь женщины удалось полицейским Актобе

полицейские спасли женщину в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 19:11 Фото: polisia.kz
В Актобе инспекторы батальона патрульной полиции спасли женщину, пытавшуюся 14 октября совершить суицид, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение от мужчины, который заявил, что его супруга оставила прощальное письмо и может предпринять попытку суицида. В момент получения сообщения он находился на работе и сразу обратился за помощью.

"Через несколько минут на место прибыли инспекторы батальона патрульной полиции Темирбек Сабит и Танбай Орынбасарулы. Оперативно оценив обстановку, они незамедлительно приступили к действиям, направленным на спасение жизни. Полицейские обнаружили женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью. Быстро сориентировавшись, они действовали решительно и слаженно: освободили ее из петли и оказали первую медицинскую помощь", – рассказали в МВД РК.

Согласно данным полиции, в настоящее время она находится под наблюдением врачей. Известно, что в семье воспитываются четверо детей.

"Главная задача полицейского – сохранить человеческую жизнь. Каждый день мы сталкиваемся с разными ситуациями, и самое важное – не остаться равнодушным", – отметил Сабит Темирбек.

Ранее была названа предварительная причина самоубийства студентки в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
