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В Атырау спасли мужчину, спрыгнувшего с пешеходного моста

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 11:52 Фото: akorda.kz
Мужчина спрыгнул в воду с пешеходного моста в Атырау. Инцидент случился утром 28 сентября 2024 года в районе Тургындар, сообщает Zakon.kz.

Происшествие увидела горожанка, которая гуляла по набережной, она вызвала спасателей.

"Спасатели, быстро прибывшие на место вызова, извлекли мужчину из воды и оказали ему первую помощь в лодке. После его передали работникам скорой помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Атырау, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 11:52

Фото: МЧС РК

26 августа 2024 года в Таразе полицейские спасли женщину, которая спрыгнула с моста. Ее пытались уговорить не совершать отчаянный шаг, но когда она это все-таки сделала, за ней бросился один из стражей порядка и вытащил на берег. 

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