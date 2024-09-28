В Атырау спасли мужчину, спрыгнувшего с пешеходного моста

Мужчина спрыгнул в воду с пешеходного моста в Атырау. Инцидент случился утром 28 сентября 2024 года в районе Тургындар, сообщает Zakon.kz.

Происшествие увидела горожанка, которая гуляла по набережной, она вызвала спасателей.

"Спасатели, быстро прибывшие на место вызова, извлекли мужчину из воды и оказали ему первую помощь в лодке. После его передали работникам скорой помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Фото: МЧС РК

26 августа 2024 года в Таразе полицейские спасли женщину, которая спрыгнула с моста. Ее пытались уговорить не совершать отчаянный шаг, но когда она это все-таки сделала, за ней бросился один из стражей порядка и вытащил на берег.