Экс-чиновники в Узбекистане получили по три года за изнасилование воспитанниц детдома

Апелляционная коллегия Ташкентского городского суда по уголовным делам, рассмотрев дело двух бывших чиновников из Хорезмской области, заменила назначенные ранее 1,5 года ограничения свободы на три года колонии каждому, сообщает Zakon.kz.

Фигуранты признаны виновными по статьям о вступлении в половую связь с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



На скамье подсудимых Айбек Машарипов и Анвар Курязов. Первый раньше работал начальником областного управления юстиции, второй руководил Янгиарыкским районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Поскольку в числе потерпевших были несовершеннолетние, процесс проходил в закрытом режиме, пишет"Фергана".

Отмечается, что в сентябре 2022 года суд первой инстанции также признал бывших чиновников виновными по этим пунктам, однако тогда они отделались ограничением свободы.

Теперь же им назначили по три года колонии каждому. Экс-чиновников взяли под стражу прямо в зале суда, отменив примененную к ним ранее меру пресечения в виде залога.

Об истории семейного детдома города Ургенча Хорезмской области стало известно благодаря правозащитницам, которые рассказали, что на протяжении почти года с подачи администрации учреждения местные чиновники насиловали трех несовершеннолетних воспитанниц.



Также сообщалось, что в сентябре прошлого года завершился суд по этому делу. Заведующую детдомом Юлдуз Худайбергенову приговорили к 5,5 года колонии за торговлю людьми, хищения и должностной подлог. Экс-чиновники Машарипов и Курязов получили по 1,5 года ограничения свободы. Лишь под давлением общественности дело было направлено на пересмотр.