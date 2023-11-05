Экс-чиновники в Узбекистане получили по три года за изнасилование воспитанниц детдома
Фигуранты признаны
виновными по статьям о вступлении в половую связь
с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба Верховного
суда Узбекистана.
На скамье подсудимых Айбек Машарипов и Анвар Курязов. Первый раньше работал начальником областного управления юстиции, второй руководил Янгиарыкским районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Поскольку в числе потерпевших были несовершеннолетние, процесс проходил в закрытом режиме, пишет"Фергана".
Отмечается, что в сентябре 2022 года суд первой инстанции также признал бывших чиновников виновными по этим пунктам, однако тогда они отделались ограничением свободы.
Теперь же им назначили по три года колонии каждому. Экс-чиновников взяли под стражу прямо в зале суда, отменив примененную к ним ранее меру пресечения в виде залога.
Об истории семейного детдома города Ургенча Хорезмской области стало
известно благодаря правозащитницам, которые рассказали, что
на протяжении почти года с подачи администрации учреждения местные
чиновники насиловали трех несовершеннолетних воспитанниц.
Также сообщалось, что в сентябре прошлого года завершился суд по этому делу. Заведующую детдомом Юлдуз Худайбергенову приговорили к 5,5 года колонии за торговлю людьми, хищения и должностной подлог. Экс-чиновники Машарипов и Курязов получили по 1,5 года ограничения свободы. Лишь под давлением общественности дело было направлено на пересмотр.