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Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области

Пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Дебошир, которого участковый полицейский вез в участок, спровоцировал аварию, когда служебный автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. К таким выводам пришли эксперты, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования причин аварии, которая произошла 16 октября на дороге Костанайской области с участием служебной полицейской машины, показали, что виновником ДТП стал задержанный сельчанин. Мужчину участковый вез в отдел полиции с вызова из села Ливановка, передают Костанайские вести.

"По факту ДТП проведено служебное расследование, по результатам которого вина участкового инспектора полиции не установлена. Версия о том, что правонарушитель вмешался в процесс управления транспортом, подтвердилась". Пресс-служба ДП Костанайской области

Как показала проверка, ехавший в полицейской машине пьяный сельчанин помешал участковому управлять автомобилем. В результате машина слетела в кювет и перевернулась.

"В отношении дебошира возбуждено административное производство по части 2 статьи 615 КоАП РК "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния". Ему выписали штраф в размере 10 МРП, это 34 тысячи тенге", – пишет издание.

Авария произошла 16 октября. Участковый хотел доставить нарушителя порядка на медицинское освидетельствование в районный центр после того, как на дебошира поступила жалоба от соседки. В дальнейшем полицейский хотел определить задержанного на лечение, но по дороге автомобиль попал в аварию.

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