Дебошир в полицейской машине спровоцировал ДТП на трассе Костанайской области

В Костанайской области полицейский автомобиль попал в ДТП, вылетев в кювет. Происшествие случилось на трассе 16 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около поселка Камысты в Костанайской области 16 октября 2023 года.

Патрульное авто вылетело в кювет. Причиной аварии мог стать дебошир в автомобиле полиции — находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, задержанный вел себя неадекватно и создавал угрозу безопасности на дороге.

По факту случившегося проводится проверка.

"Жительница просила принять меры к соседу, который долгое время употреблял спиртное и стал вести себя неадекватно. Участковый хотел доставить нарушителя на медицинское освидетельствование в районный центр и в дальнейшем определить его на лечение. ДТП, по предварительным данным, могло произойти из-за того, что правонарушитель мешал участковому управлять машиной". ДП Костанайской области.

В результате аварии полицейского и пассажира с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

6 октября 2023 года стало известно о другом происшествии с полицейским, которое случилось по вине пьяного дебошира. Павлодарец, находясь в алкогольном опьянении, избил и сорвал погоны с полицейского. Подозреваемого задержали и доставили в полицию для дальнейших разбирательств.