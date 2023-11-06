Дети со спичками случайно устроили пожар на 4 млн тенге в Абайской области
Фото: polisia.kz
Детская игра стала причиной крупного пожара в Абайской области. Ученики местной школы случайно сожгли сено стоимостью 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Абайской области 6 ноября, в одном из сел Аксуатского района по вине двоих детей случился пожар. Школьники забавлялись с зажженными спичками, играя во дворе, и случайно подожгли лежавшее поблизости сено.
Огонь уничтожил 82 тонны сена общей стоимостью 4 млн тенге. Вышедшая из-под контроля детская шалость стала поводом для досудебного расследования по ст. 202 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Отвечать за шалунов и возмещать ущерб придется их родителям.
Ранее в Актау оштрафовали брата несовершеннолетних девушек, которых унесло на надувном матрасе в Каспийское море.
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