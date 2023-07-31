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Законодательство РК

Брата девушек, которых унесло в Каспийское море, оштрафовали

Инцидент с унесенными в море девушками: их брата оштрафовали Фото: pxhere
Старший офицер комитета гражданской обороны МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК рассказал, что брата унесенных на надувном матрасе в Каспийское море девушек привлекли к административной ответственности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил представитель ведомства, молодого человека оштрафовали по ст. 412 Кодекса РК Об административных правонарушениях "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах". 

"Уже брат девочек привлечен по статье 412 к административной ответственности за оставление детей без присмотра". Ерасыл Сайпаш

Он пояснил, что после публикации этой истории появилась недостоверная информация. С этим сейчас разбираются полицейские. 

"Более того, касательно распространения ложных сведений... Мы все знаем, говорили, что спасли не вовремя. В отношении лиц, распространявших эти сведения, сотрудниками полиции также рассматривается дело. Если будет доказана их административная вина, то будут привлекать также к административной отнесенности". Ерасыл Сайпаш

24 июля 2023 года трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море. Их поиски вели в 51 км от Актау силами ДЧС, ПС КНБ, ДП. Для поисковых работ привлекли вертолет "Казавиаспаса". 25 июля около 6:00 члены экипажа судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" спасли девушек, которых на надувном матрасе унесло на расстояние 22 км от берега. В областном ДЧС отметили, что состояние здоровья девушек стабильное, им оказали медицинскую помощь.

26 июля родители девушек устроили скандал после их спасения. Они требовали удалить все видео и фотографии спасенных девушек.

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