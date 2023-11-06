Спецоперацию в Алматы показали на видео

Специальная операция прошла на въезде в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Попытку завоза крупной партии наркотиков в Алматы пресекли сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП при содействии коллег из СОБР, кинологической службы и патрульного экипажа "Буран-278".



"На пересечении проспекта Райымбека и улицы Ашимова была остановлена автомашина Toyota Camry. В салоне находились двое жителей Шуского района, Жамбылской области. В ходе обыска авто было обнаружено семь коробок, весом по 24 кг каждая. В них находились полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом зеленого цвета, со специфическим запахом", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

По его словам, согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются гашишем, общим весом 151,3 кг.

"Фигурантов взяли под стражу. Они являются звеном наркоцепочки, изучением деятельности которой, на протяжении нескольких месяцев, занимаются сотрудники наших оперподразделений". Дидар Аханов

Ранее в Алматы полиция задержала закладчика мефедрона.