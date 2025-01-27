Полицейские Алматы обрушились с рейдами на кафе и бары

Специальная операция полицейских прошла в Бостандыкском районе Алматы: в течение ночи было проверено более 20 развлекательных заведений, сообщает Zakon.kz.

Инспекции в минувшие выходные провели в барах, кафе и клубах. Цель – выявление фактов употребления кальяна.

"В результате рейдов 54 физических лица и 25 юридических лиц привлечены к ответственности за нарушение запрета на употребление табачных изделий. Это касается не только кальяна, но и изделий с нагреваемым табаком, а также табачных смесей, систем для нагрева табака и жидкостей для электронных систем потребления. В ходе операции изъято более 30 кальянных аппаратов", – рассказали в полиции.

Там отметили, что при разработке плана рейдовых мероприятий правоохранительные органы учли обращения жителей и провели анализ правонарушений на указанных территориях. В полиции подчеркнули, что такие рейды будут проводиться на постоянной основе, особенно в выходные и праздничные дни, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и защитить здоровье граждан.

Ранее полиция Алматы наглядно показала, что грозит водителям за неправильную парковку своих авто.