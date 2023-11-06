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Автобетоносмеситель столкнулся с автобусом в Астане

Знак Фото: pixabay
6 ноября на проспекте Туран в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в столичном департаменте полиции, водитель автобетоносмесителя, нарушив дистанцию движения, столкнулся со стоящим на остановке маршрутным автобусом.

"В результате ДТП никто не пострадал", - подчеркнули в ДП Астаны.

Ранее пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области. Как показала проверка, ехавший в полицейской машине дебошир помешал участковому управлять автомобилем. В результате машина слетела в кювет и перевернулась.

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