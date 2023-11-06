Автобетоносмеситель столкнулся с автобусом в Астане

6 ноября на проспекте Туран в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в столичном департаменте полиции, водитель автобетоносмесителя, нарушив дистанцию движения, столкнулся со стоящим на остановке маршрутным автобусом.

"В результате ДТП никто не пострадал", - подчеркнули в ДП Астаны.

Ранее пьяный сельчанин устроил аварию с полицейским авто в Костанайской области. Как показала проверка, ехавший в полицейской машине дебошир помешал участковому управлять автомобилем. В результате машина слетела в кювет и перевернулась.