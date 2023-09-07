В Таразе вынесли приговор полицейским за бездействие во время январских событий

Суд №2 Тараза вынес приговор пятерым полицейским за бездействие во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Подсудимым предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и бездействии по службе, повлекших тяжкие последствия во время январских событий (ст.362 ч.4, 370 ч.4 п.1 УК РК).

"В ночь с 5 на 6 января 2022 года управление полиции Тараза и департамент полиции Жамбылской области были подвергнуты нападению участниками массовых беспорядков. При этом из-за бездействия должностных лиц органов ОВД было похищено и утеряно имущество арттехвооружения (пистолеты, боеприпасы, спецсредства и прочее). В результате был причинен материальный ущерб государству в особо крупном размере", – сообщили в суде.

Суд, изучив материалы дела, признал вину Ш., Қ., З., О. доказанной показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями различных экспертиз и вещественными доказательствами. При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Отягчающими обстоятельствами признал совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, а также в ходе массовых беспорядков, лицом, нарушившим принятую им присягу.

С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления Ш., Қ., З. (по ст.370 ч.4 п.1 УК) назначили четыре года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. В связи с ошибочной квалификацией стороной обвинения действий З. по двум статьям, исключена ошибочно вмененная ст.362 ч.4 УК "Превышение власти или должностных полномочий". В связи с отсутствием в действиях О. квалифицирующих признаков ст.370 ч.4 п.1 УК (Бездействие по службе), его действия были судом переквалифицированы на ст.371 ч.1 УК (Халатность), по которой назначили три года лишения свободы. С применением закона "Об амнистии" от 2 ноября 2022 года О. освобожден от назначенного наказания, Т. оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Приговор еще не вступил в законную силу.