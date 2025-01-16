В Таразе осудили главного онколога за взятку

Суд №2 города Тараз 16 января вынес приговор в отношении директора больницы А., обвиняемого в получении взятки в значительном размере за трудоустройство, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

Суд установил, что в мае 2023 года гражданка С. обратилась к А. с целью трудоустройства на должность медицинской сестры в Центр онкологии. Во время разговора подсудимый написал на бумаге сумму "400 000 тенге" и потребовал взятку для оформления на работу.



С., заняв деньги у своей матери, передала их А. в его служебном кабинете. Позднее, проработав полтора года, С. уволилась по собственному желанию после замечаний со стороны коллег.

В ноябре 2024 года она обратилась в Антикоррупционную службу с заявлением о привлечении А. к ответственности. В ходе расследования подсудимый был изобличен, включая возврат им части взятки в размере 200 000 тенге.

Позиция сторон

На суде А. полностью признал свою вину и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор требовал наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Решение суда

Суд признал подсудимого виновным и назначил штраф в размере 30-кратной суммы взятки — 12 миллионов тенге. Ему также пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в органах управления.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. Замглавы Департамента экологии по ВКО осудили за крупную взятку.

