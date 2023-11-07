Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области

Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области Фото: polisia.kz
В Жетысуской области произошла авария, в результате которой погиб человек, двое – пострадали. Об этом 7 ноября 2023 года рассказали в департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, смертельное ДТП произошло на 93 км автодороги Сарыозек – Коктал в Кербулакском районе.

"21-летний водитель Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины. На месте происшествия погибла 35-летняя женщина-пассажир. Еще двух участников ДТП с различными травмами доставили в районную больницу".Пресс-служба ДП Жетысуской области
Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области

Фото: polisia.kz

Как уточнили в областном ДП, по факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.

Материал по теме

Трагедией закончилась стычка водителя и пешехода в Ушарале

6 ноября 2023 года на трассе Алматы – Екатеринбург в Карагандинской области произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с грузовой машиной Volvo. В результате ДТП на месте погибли водитель и пять пассажиров легковушки.

Читайте также

Поджог собирались устроить в заповеднике "Семей Орманы"
Поджог собирались устроить в заповеднике "Семей Орманы"
"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что известно о подозреваемой
"Под колесами акимовской автомашины погиб школьник": что известно о подозреваемой
Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы
Мужчину отправили в нокаут на дороге в Алматы
Динара Халдарова
Жетысуская область Сарыозек
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления