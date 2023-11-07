Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области
Фото: polisia.kz
В Жетысуской области произошла авария, в результате которой погиб человек, двое – пострадали. Об этом 7 ноября 2023 года рассказали в департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, смертельное ДТП произошло на 93 км автодороги Сарыозек – Коктал в Кербулакском районе.
"21-летний водитель Toyota Camry, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины. На месте происшествия погибла 35-летняя женщина-пассажир. Еще двух участников ДТП с различными травмами доставили в районную больницу".Пресс-служба ДП Жетысуской области
Фото: polisia.kz
Как уточнили в областном ДП, по факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
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