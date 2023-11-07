Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области

Фото: polisia.kz

В Жетысуской области произошла авария, в результате которой погиб человек, двое – пострадали. Об этом 7 ноября 2023 года рассказали в департаменте полиции региона, сообщает Zakon.kz.

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